وقال السيسي في كلمة له: "علينا نعوض الناس فلا ضرر ولا ضرار على أحد".
وأردف: "نعيد كل حاجة كما كانت، سواء للعمارة أو لسفارة البحرين، نعمل كل المطلوب".
تأتي أوامر الرئيس المصري خلال افتتاحه 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج بمدينة الروبيكي.
وكان سكان عمارة الشربتلي خرجوا منها بملابسهم فقط، بعدما تلقوا أمرا بإخلائها حفاظا على أرواحهم نتيجة التصدع الذي تعرضت له بسبب أعمال حفر مترو الأنفاق.
وناشد سكان العمارة الأثرية المسؤولين النظر في حالتهم والعمل على حل ما يعيشونه الآن.
ولفتوا إلى أن أعمال الحفر في المتعلقة بمترو الأنفاق، كانت مصدر إزعاج غير طبيعي خلال الفترة الماضية، والعقار كان يتعرض لأهتزاز شديد، خاصة خلال فترة الليل.
وتعد عمارة الشربتلي من أشهر عمارات حي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة، وقطنها العديد من المشاهير، مثل الفنانين الراحلين محمود المليجي وعلوية جميل والمخرج عز الدين ذو الفقار.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يعلق على تصدع عمارة شهيرة في القاهرة بسبب أعمال المترو... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.