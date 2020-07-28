جبران باسيل: لو كانت الأكثرية معنا لكانت الكهرباء اليوم 24/24

وقال باسيل: "همنا كهرباء 24/24 وهذا ما يتطلب 3 معامل، وهي مطروحة منذ سنة 1978 واليوم افتعلوا المشكل بموضوع سلعاتا بالنكد السياسي، لو كانت الأكثرية معنا لكانت الكهرباء اليوم 24/24".
وتابع: "هناك مشكلة في النظام، والبديل نظرياً عن حكومة دياب هي حكومة أخصائيين أخرى مدعومة من الجميع أو من أفرقاء، وكذلك حكومة تكنو-سياسية مدعومة من الجميع أو من أفرقاء، وإلا حكومة وحدة وطنية".
وأضاف: "لو لم توافق الحكومات على خطة الكهرباء لأمكن تحميل الوزراء المتعاقبين المسؤولية لكن المشكلة أن الفرقاء كانوا يؤيدون في مجلس الوزراء ويعرقلون تنفيذ ما وافقوا هم عليه في الخارج".
وعن تصريحات رئيس الحكومة قال باسيل: "لسنا ممثلين في الحكومة بأي وزير ورقم 97% الذي تحدث عنه رئيس الحكومة غير واقعي، لكن هو يعرف كيف حسبه ومسؤوليتنا قائمة لأننا نمنح الحكومة الثقة وهي أنجزت أموراً كانت من المحرمات".
وختم: "الطائف فرض بالقوة ونحن لا نقبل تغييره بالقوة، بل نتحدث عن العمل ضمن الدستور، فإما نظام طائفيتحفظ فيه حقوق الجميع على أساس الميثاقية والمناصفة، أو دولة مدنية كاملة، نحن لدينا مشروع كامل لها، طالما العماد عون في الرئاسة لا أقبل بمقاربة الموضوع، فهذا الأمر فيه انتقاص من الرئيس ويتضمن استهدافاً خبيثاً لي".
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