جبران باسيل: لو كانت الأكثرية معنا لكانت الكهرباء اليوم 24/24

وقال باسيل: "همنا كهرباء 24/24 وهذا ما يتطلب 3 معامل، وهي مطروحة منذ سنة 1978 واليوم افتعلوا المشكل بموضوع سلعاتا بالنكد السياسي، لو كانت الأكثرية معنا لكانت الكهرباء اليوم 24/24".

وتابع: "هناك مشكلة في النظام، والبديل نظرياً عن حكومة دياب هي حكومة أخصائيين أخرى مدعومة من الجميع أو من أفرقاء، وكذلك حكومة تكنو-سياسية مدعومة من الجميع أو من أفرقاء، وإلا حكومة وحدة وطنية".

​وأضاف: "لو لم توافق الحكومات على خطة الكهرباء لأمكن تحميل الوزراء المتعاقبين المسؤولية لكن المشكلة أن الفرقاء كانوا يؤيدون في مجلس الوزراء ويعرقلون تنفيذ ما وافقوا هم عليه في الخارج".

​وعن تصريحات رئيس الحكومة قال باسيل: "لسنا ممثلين في الحكومة بأي وزير ورقم 97% الذي تحدث عنه رئيس الحكومة غير واقعي، لكن هو يعرف كيف حسبه ومسؤوليتنا قائمة لأننا نمنح الحكومة الثقة وهي أنجزت أموراً كانت من المحرمات".