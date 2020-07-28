السيسي للمصريين: لا أحد يجرؤ على التهام طعام الأسود... فيديو

وقال السيسي خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي: "لا أحد يجرؤ على تناول طعام الأسد. يجب أن تكونوا أسودا وكل واحد فى موقعه يكون أسدا صغيرا حتى نكون أسدا كبيرا".

وأكد السيسي أن بناء الأمم والشعوب لا يكون بالجيوش فقط، وإنما بالشعب كله، مشددا على أن الأمم لا تهدم من الخارج بل تهدم من الداخل.

وطالب السيسي المصريين بضرورة العمل مختتما حديثه "يجب أن نعمل ونمارس الرياضة بشكل يومي".

ويفتتح السيسي مدينة الروبيكي، التي تضم المجمع الصناعي الجديد في مرحلته الأولى 6 مصانع؛ هي: مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال؛ لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.