مصر تعلن كشفا جديدا للغاز الطبيعي في دلتا النيل

أحمد حاتم / الخليج 365



أعلنت مصر، الثلاثاء، كشف "بشروش" للغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال الحماد بدلتا النيل البحرية وسط البلاد، بمعدل إنتاج أولي 32 مليون قدم مكعب يوميا.



وأوضحت وزارة البترول، في بيان، أن شركة "إيني" الإيطالية المشغلة لمنطقة الامتياز، و"بي بي" البريطانية و"توتال" الفرنسية، تقوم بالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" (حكومية)، بإعداد خطة تنمية الحقل للإسراع بوضعه على خريطة الإنتاج.



وتمتلك "إيني" و"بي بي" نحو 37.5 بالمئة لكل منهما بامتياز "شمال الحماد بدلتا النيل"، فيما تبلغ حصة "توتال" نحو 25 بالمئة.



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وذكرت "إيني" في بيان مستقل، أن الطاقة الإنتاجية القصوى لكشف "بشروش" يمكن أن تصل نحو 100 مليون قدم مكعب يوميا، ونحو 800 برميل من المكثفات.



في سياق متصل، قالت الوزارة إن إنتاج منطقة امتياز جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية، التي تعمل فيها "إيني" الإيطالية، ارتفعت إلى 12 ألف برميل يوميا من الزيت الخام، بعد عام من بدء الإنتاج في يوليو/ تموز 2019.



وتابع البيان أن شركة عجيبة (مشتركة بين الحكومة وإيني) نجحت في حفر البئر الجديدة بمنطقة حوض "فاغور" جنوب غرب مليحة، ووضعها على الإنتاج بمعدل إنتاج 5 آلاف برميل يوميا.



وتتواجد "إيني" في مصر منذ 1954، ويبلغ إنتاجها حاليا ما يزيد على 350 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.

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