كورونا.. 9 وفيات في سلطنة عمان و5 بالسودان

الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، تسجيل 9 وفيات جراء كورونا، فيما سجل السودان 5 وفيات بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة العمانية، بتسجيل 9 وفيات و846 إصابة بكورونا، فضلا عن 1559 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 77904؛ بينها 402 وفاة، و58587 حالة تعاف.

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وفي السودان، سجلت وزارة الصحة 5 وفيات بالفيروس، إضافة إلى 72 إصابة، و62 حالة تعاف.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الأرقام الجديدة خاصة بيومي الأحد والإثنين؛ إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا، خلافا لأغلب الدول الأخرى.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 11496؛ منها 725 وفاة، و6001 حالة تعاف.

وحتى ظهر اليوم، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 16 مليونا و667 ألفا، توفي منهم أكثر من 656 ألفا، وتعافى ما يزيد على 10 ملايين و259 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.