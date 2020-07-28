الخطوط الكويتية تشغل 30 رحلة يوميا بالمرحلة الأولى

أحمد حاتم/ الخليج 365



أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، الثلاثاء، تشغيل 30 رحلة يوميا في المرحلة الأولى لاستئناف العمليات التشغيلية في الأول من أغسطس/ آب المقبل.



وقالت الناقلة الوطنية لدولة الكويت في بيان، إن وتيرة الرحلات سترتفع حسب المتغيرات، ولا يتم عرض جميع مقاعد الطائرة للبيع، حيث يتم حجب بعضها لأسباب تشغيلية.



وحسب البيان، تـم اختيار الخطوط التشغيلية للوجهات ذات الطلب المتنامي في سوق الكويت، خاصة لحركة الركاب من وإلى دولة الكويت.

كذلك حركة الترانزيت وذلك لمختلف المحطات التشغيلية ذات العائد الأعلى، ولكن بتقليل السعات التشغيلية تماشياً مع قرارات الادارة العامة للطيران المدني.



وأفادت بأن الوجهات تضم "لندن، ميونـخ، تركيا (إسطنبول – بودروم - طرابزون)، البحرين، القاهرة، بيروت، دبي، الدوحة، جنيف، باكو، لاهور، عمّان، سراييفو، الهند (مومباي – دلهي – كوتشين - مدراس)".



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وسيتم التركيز على الوجهات التي أعادت فتح مطاراتها أمام المسافرين القادمين من دولة الكويت، مع وضع قيود واشتراطات صحية مخففة مثل (لنـدن، جنيـف، تركيا ودبي).



وتابعت: "نكرس كامل جهودنا حالياً للدخول بمرحلة جديدة خاصة، لاسيما وأن الحكومة اعتمدت خطة من 3 مراحل لعودة فتح الطيران التجاري بشكل تدريجي، تبدأ اعتباراً من أغسطس وتمتد حتى الشهر المماثل في 2021".



ونهاية الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء الكويتي على استئناف تشغيل الرحلات التجارية بمطار الكويت، بنسبة 30 بالمئة وفقا للاشتراطات الصحية، اعتبارا من مطلع أغسطس/آب المقبل.



وفي 11 مارس/ آذار الماضي، قررت الكويت تعليق جميع الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.



ومع انتهاء ذروة تفشي الفيروس، بدأت عدد من الدول تخفيف القيود الاحترازية، وكذلك استئناف الرحلات التجارية حول العالم، وسط مخاوف من موجة تفشي ثانية للجائحة.

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