الأردن يسجل أعلى حمل كهربائي صيفي في تاريخه

عمان / رهام علي / الخليج 365



سجل النظام الكهربائي الأردني صباح الثلاثاء، أعلى حمل للصيف الحالي، بلغ 3450 ميغاوات/ ساعة، مقابل حمل أقصى للفترة نفسها العام الماضي، بلغ 3010 ميغاوات، بزيادة 14.6 بالمئة.



وتوقعت شركة الكهرباء، في بيان، أن تواصل الأحمال الارتفاع بتأثير الموجة الحارة التي تشهدها المملكة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وأن تراوح الأحمال بين 3400 إلى 3500 ميغاوات، على أن تتراجع خلال عطلة عيد الأضحى، نتيجة انخفاض استهلاك القطاعات الاقتصادية في هذه الفترة.



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ونهاية فبراير/ شباط الماضي، سجل النظام الكهربائي في المملكة حملا قياسيا غير مسبوق خلال شتاء هذا العام، بلغ 3630 ميغاوات، مقارنة بـ 3380 خلال الفترة نفسها من 2019.



وسجلت العاصمة عمّان، الإثنين، 43 درجة مئوية حرارة عظمى، لتكون بذلك ثالث أعلى قيمة في أرشيف العاصمة المناخي، والممتد لعشرات السنين، وفقا لموقع طقس العرب (خاص).



يأتي ذلك، إثر تأثر المملكة بموجة حارة إقليمية ناجمة عن اندفاع لكتلة هوائية شديدة الحرارة، قادمة من صحراء الجزيرة العربية باتجاه بلاد الشام والعراق، بدأت مطلع الأسبوع الجاري وتستمر حتى الجمعة.

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