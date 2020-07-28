«حساب المواطن» يوضح شرطاً مهماً للاستفادة من الدعم

أكد برنامج “حساب المواطن” أنه ينبغي على المستفيد من دعم البرنامج الإفصاح عن كامل دخله الشهري.

وأوضح في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات.

وأشار “حساب المواطن” إلى أنه بالإمكان تعديل البيانات عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل) ثم الانتقال إلى الإجراءات يسار الصفحة وتعديل الدخل ثم الضغط على حفظ.