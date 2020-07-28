“سلطنة عمان” أمانة تضع النقاط على حروف إستراتيجيتها في أول إجتماع لمجلس إدارتها

وضعت شركة أمانة القابضة النقاط على الحروف في أول إجتماع لمجلس إدارتها الذي عقد اليوم والذي إفتتحه معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الاوقاف والشؤون الدينية وبحضور أعضاء مجلس ادارته المكون من احمد العبري والدكتور محمد البرواني والدكتور اليكس لين والمهندس مسلم الهديفي والشيخ زياد المعولي والمهندس يوسف الحارثي الرئيس التنفيذي للشركة.

وقد استعرض مجلس الادارة الخطة الاستراتيجية لتطبيق الرؤية من خلال تحديد القطاعات التي ستركز عليها شركة أمانة في إستثماراتها الوقفية والتي تشمل قطاعات ( الصحة والتعليم والأمن الغذائي والأسكان والخدمات المالية الشرعية والطاقة النظيفة) وذلك عن طريق إدخال التقنية في هذه المجالات لتعظيم فعاليتها وكفاءتها في خدمة المجتمع.

وترتكز إستراتيجية شركة أمانة على الدخول في إستثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لزيادة الدخل من الإستثمارات الحالية وتفعيل الأصول الوقفية الغير مستغلة.

كما تركز الاستراتيجية التي تنتهجها شركة أمانة على خدمة القطاع الوقفي بإدخال أنواع جديدة من الفرص الإستثمارية والتي سيكون لها مردود كبير على التنمية المحلية في مختلف محافظات السلطنة.

وقد إستعرض مجلس ادارة شركة أمانة إطلاق مشاريع الطاقة النظيفة وإستخدامها في المساجد لتوليد الطاقة وتقليل الاستهلاك من الكهرباء والتركيز على مجال التعليم عن بعد بإطلاق عدة منصات تعليمية لمختلف المراحل التعليمية وإطلاق برنامج الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية تماشيا مع خطط عمان ٢٠٤٠ .. والتركيز على الأسكان والمدن الحديثة من خلال الاستثمارات العقارية التي تخدم القطاع التجاري خصوصا التجارة الإلكترونية..وإطلاق محفظة إستثمارية في الإبتكار والتكنولوجيا.

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وصرح معالي الشيخ وزير الاوقاف والشؤون الدينية بأن شركة أمانة التي تعتبر خطوة متقدمة ومتطورة في مجال الاستثمار الوقفي ستقدم بشكل جديد رؤية حديثة للأوقاف تتوافق مع مستجدات العصر في تلبية حاجة المجتمع من (تعليم وعلاج وغذاء ومسكن) وكل مايكفل العيش الكريم.

وقال معاليه بأن شركة أمانة التي خطت اليوم خطواتها الاولى والمهمة ستكون وسيلة لإستشراف المجتمع في خطط التنمية الحكومية من خلال المؤسسات الوقفية وتشجيعهم في الإسهام الخيري عبر الأوقاف والذي من شأنه أن يرفد خطط الحكومة التنموية من خلال إستثمارات الوقف.

وتعد طريقة عمل شركة أمانة نقلة نوعية في آليات وطرق إدارة الوقف ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على مستوى العالم الإعلامي حيث تمزج استراتيجية الشركة بين عمل الشركات الاستثمارية بما يتناسب وطبيعة الوقف وأحكام الشريعة الإسلامية.