بلدية العمرة تغلق مطعماً مخالفاً ضمن نطاق البلدية

نفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة ميدانية على عدد من المطابخ والمطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية، وأسفرت الحملة عن إغلاق مطعم أسماك يتم بداخله تحضير الوجبات في بيئة تفتقر إلى أدنى الإشتراطات الصحية وسوء تخزين المواد الغذائية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن اسماعيل قدح، أنَّ الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المطعم المخالف وإغلاقه، مشيراً إلى إتلاف 60 كجم من الاسماك و 10 كجم من الجمبري غير صالحة للإستهلاك الآدمي و تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد “قدح” حرص البلدية على متابعة ومراقبة المحال المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تقيدها بالأنظمة والإشتراطات البلدية، و تعزيز الرقابة الصحية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، مشيراً إلى إستمرار الحملات المكثفة على جميع المطاعم؛ للتأكد من إلتزامها بما ورد في لائحة الإشتراطات البلدية، وفرض الإجراءات الرقابية على تلك المنشآت والتأكد من سلامة الغذاء للمواطن والمقيم.