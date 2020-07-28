إزالة مباسط عشوائية بشارع جرهم بمكة

كثَّفت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملاتها الرقابية على أسواق المواد الغذائية وبعض الأحياء الشعبية بالمنطقة خلال هذه الفترة، حيث قامت الفرق الرقابية بحملة موسعة على امتداد شارع جرهم، لمكافحة الباعة المتجولين وإزالة المباسط العشوائية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد، أنَّ الحملة أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية المعروضة بطرق عشوائية وإزالة العديد من المباسط المخالفة التي تعمل بدون تراخيص نظامية، مشيراً إلى أنَّ المباسط تدار من قبل عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وشملت الحملة إزالة المباسط الخشبية التي تستخدم لبيع المأكولات والفواكه والمواد الغذائية التالفة المعرضة تحت أشعة الشمس والغبار، مؤكداً إزالة 30 مبسطاً عشوائياً وتم إتلافها في حينه.

وأكَّد ” آل زيد” أنَّ البلدية حريصة على مواصلة الأعمال الرقابية للتأكد من سلامة المعروضات باستمرار ونظامية طرق العرض، ومكافحة الأسواق العشوائية بالمنطقة، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة .