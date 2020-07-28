شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يزف بُشرى سارة بشأن «كورونا».. وينصح بهذه الوصفة لتقوية المناعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قيّم الدكتور وائل باجهموم استشاري الأمراض المعدية الوضع الصحي الراهن بالمملكة بعد مضي أكثر من شهر علىعودة الحياة لطبيعتها بقوله إن النتائج مبشرة جدًا بالخير، وأعداد الحالات التي تتعافى جيدة، إضافة لتعود الناس بشكل عام على الحياة الصحية والإلتزام بالاحترازات بصورة عفوية جدًا وهو ما أثر على نسب الإصابات سلبًا ولله الحمد.

وخلال استضافته عبر فضائية الإخبارية، قال استشاري الأمراض المعدية، إن منحنى الإصابات بدأ في النزول بصورة واضحة، مضيفًا أن بداية النهايات لهذه الجائحة بدت قريبة – ولله الحمد-، وبدأنا نجني ثمار هذا المشوار الطويل.

وأكد الدكتور “باجهموم”، على ضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية رغم نزول منحنى الإصابات عن المعتاد، وذلك حتى لا نعود لوضع سيء من انتشار الوباء، مُشيرًا إلى أن فيتامين “د” والزنك من أهم الوصفات الصحية لتقوية المناعة.