تعرف على آخر تطورات قضية تجميد أموال مشاهير السوشل ميديا في الكويت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في الوقت الذي لايزال الحديث مشتعلا حول تورط شخصيات مشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي وشركات محلية في صفقات غسيل أموال ضخمة منذ سنوات، قال مصدر مسؤول لـصحيفة «الأنباء» أن البنوك المحلية قامت بالإبلاغ عن أكثر من 16 حسابا مصرفيا شهدت تضخما بشكل كبير خلال العامين الماضيين إلى وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة المالية.



وذكر المصدر ان وحدات مكافحة غسيل الأموال في البنوك المحلية اكتشفت معاملات مالية مشبوهة في الحسابات المصرفية لأشخاص وشركات، وعلى الفور قامت بتزويد وحدة التحريات المالية بالأوراق والمستندات التي تثبت تورط الحسابات المصرفية في تنفيذ ممارسات مالية مشبوهة وجار التحقيق حاليا مع هؤلاء الأشخاص من قبل النيابة العامة.

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