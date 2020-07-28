الزيودي يبحث تنويع الشراكات التجارية والاستثمارية مع البريطاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، اجتماعاً افتراضياً مع رانيل جاياواردينا وزير التجارة الدولية البريطاني. ناقش خلاله الجانبان أطر التعاون الثنائي على الصعيدين الاقتصادي والتجاري والفرص الجديدة لتوسيع نطاق الشراكة القائمة، وفقاً لأولويات المرحلة المقبلة وبما يخدم التوجهات والرؤى الاستراتيجية والتنموية للبلدين الصديقين.

شارك في الاجتماع منصور أبوالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة. فيما شارك من الجانب البريطاني، سايمون بيني، المفوض البريطاني التجاري لمنطقة الشرق الأوسط، وعدد من المسؤولين.

القطاعات ذات الأولوية

تناول الاجتماع متابعة بعض الملفات المتعلقة بجهود التعاون الثنائي والتي اشتملت على تنسيقات بخصوص انعقاد الدورة السادسة من أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، واستعراض فرص وحوافز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية من بينها، الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والأمن الغذائي والخدمات التكنولوجية المتقدمة، فضلاً عن بحث عدد من المتطلبات الخاصة باستعادة النشاط السياحي بين أسواق البلدين.

وإلى جانب ذلك، تطرق الاجتماع إلى المساعي الحالية لفتح محادثات بخصوص اتفاقية تجارة حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا.

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ما بعد كوفيد-19 والبريكست

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع بريطانيا في كافة المجالات ذات الاهتمام خاصة على الصعيدين التجاري والاستثماري. مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز الحوار المشترك لاستكشاف الفرص التي تطرحها المتغيرات الحالية للمشهد الاقتصاد العالمي نتيجة تداعيات انتشار وباء كوفيد-19، وأيضاً مرحلة ما بعد البريكست، وما يمكن أن تُسفر عنه من بداية فصل جديد في التعاون الاقتصادي بين البلدين أكثر نشاطاً وتنوعاً وازدهاراً.

واستعرض الزيودي بعضاً من التدابير والإجراءات التي نفذتها الدولة لضمان استمرارية الأعمال رغم الصعوبات والتحديات التي أفرزتها أزمة كوفيد -19، مشيراً إلى الدور المحوري لدولة الإمارات في الحفاظ على استمرارية عمل سلاسل التوريد والإمداد وحركة الشحن البحري والجوي دون توقف ليس فقط إلى أسواق الدولة وإنما أيضاً الأسواق الدولية المرتبطة بها، بما يؤكد كفاءة البنية التحتية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية ويُرسخ المكانة المتميزة للدولة على خريطة التجارة العالمية.

كما تطرق إلى مرونة بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة، والجهود المستمرة لتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يقدم المزيد من الحوافز والامتيازات للاستثمار في المجالات التي تخدم توجهات الدولة في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز ممكنات اقتصاد معرفي، متنوع، ومستدام.

العلاقات المتميزة

ومن جانبه، أكد رانيل جاياواردينا وزير التجارة الدولية البريطاني، على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والرغبة المتبادلة في مواصلة تعزيز أواصر الصداقة، والعمل على استكشاف مزيد من الفرص لتوسيع آفاق التعاون خاصة في المجالات التي تخدم أجندة التنوع الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن دولة الإمارات شريك تجاري رئيسي لبريطانيا في المنطقة، فضلاً عما تمثله من محور تجاري حيوي، حيث تلعب دوراً أساسياً في تسهيل التجارة والاستثمار في المنطقة.

وتابع أن الشراكة القائمة بين البلدين تتمتع بمعدلات نمو مستمرة، مُعرباً عن تطلعه خلال المرحلة المقبلة لمزيد من التقدم والتطوير لجوانب التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية.

ومن الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات تُعد أكبر سوق للصادرات البريطانية في المنطقة، والرابع عالمياً خارج الاتحاد الأوروبي، كما أنها تستحوذ على 40٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا.

التجارة بين البلدين

وقد سجل حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين حوالي 10 مليارات دولار خلال عام 2019، فيما يتجاوز حجم الاستثمارات البريطانية المباشرة بأسواق الدولة حاجز الـ 20 مليار دولار، وتُقدر الاستثمارات الإماراتية المباشرة في بريطانيا بأكثر من 16 مليار دولاراً.