سهم ميتسوبيشي لأقل مستوى على الإطلاق.. ونيكاي يغلق منخفضاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض الثلاثاء، مع استمرار حذر المستثمرين قبل صدور نتائج أعمال الشركات، بينما هبط سهم ميتسوبيشي موتورز لأقل مستوى على الإطلاق بعد إعلان الشركة نتائج فصلية ضعيفة.

ونزل المؤشر نيكاي القياسي 0.26% إلى 22657.38 نقطة في حين فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.48% إلى 1569.12 نقطة.

وكان المؤشر قد انتعش في البداية بعد صعود أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة أملاً في مزيد من التحفيز المالي من واشنطن.

وتضرر السوق من المخاوف حيال كورونا مع تسجيل طوكيو 290 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19.

ومن بين الشركات التي أعلنت نتائجها الفصلية أمس الاثنين، هوى سهم ميتسوبيشي موتورز 12.64% إلى مستوى قياسي منخفض بعد إعلان الشركة مبيعات ضعيفة بسوقها الرئيسي في جنوب شرق آسيا وتوقعت تكبد خسارة ضخمة في السنة المالية الحالية.

ونزل سهم نيسان موتور 4.63% عقب تقرير لبلومبيرج أشار إلى أن شركة صناعة السيارات لن تصرف أرباحاً سنوية في السنة المالية الحالية.

ومن المقرر أن تعلن الشركة، المتحالفة مع ميتسوبيشي موتورز، نتائجها بعد إغلاق السوق.

ونزل سهم هيتاشي كونستراكشون 6.23% بعد نتائج مخيبة للآمال عن الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.

(رويترز)