معدلات سعرية مشجعة للمشترين والمستأجرين في عقارات الشارقة وعجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكد تقرير موقع بيوت عن سوق عقارات الشارقة وعجمان للنصف الأول من عام 2020 أن السوق العقاري في كلتا الإمارتين قد حافظ على معدلات سعرية مشجعة للمشترين والمستأجرين، وذلك بالرغم من التأثيرات الطفيفة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد. وأشار التقرير إلى أن أسعار العقارات قد شهدت انخفاضات معتدلة بشكل عام، في حين حافظت نسب العائد على الاستثمار على تنافسيتها في الإمارتين، حيث ارتفعت إلى 9.8% في بعض المناطق السكنية في عجمان، في حين تخطت 7% في العديد من المناطق في الشارقة.

Advertisements

عقارات الشارقة

شهدت أسعار العقارات المعروضة للبيع والإيجار في الشارقة انخفاضات متفاوتة بشكل عام خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، حيث سجلت الإيجارات في مناطق مثل المجاز، النهدة، ومويلح انخفاضات تراوحت بين 2% إلى 10%.

وبلغ متوسط الإيجار لشقق الاستوديو في المجاز، المنطقة الأكثر طلباً من قبل المستأجرين في الشارقة، 18 ألف درهم، في حين انخفضت إيجارات شقق الغرفة والغرفتين بشكل طفيف إلى 26 ألف درهم و35 ألف درهم على التوالي، في حين لم تسجل معظم المناطق المعروفة في الإمارة أي زيادات تذكر في معدلات الإيجار، مما يتيح الفرصة للمستأجرين للحصول على صفقات إيجارية مربحة.

ومن ناحية أخرى، انخفض متوسط سعر القدم المربعة للشقق المعروضة للبيع في الشارقة بنسب تراوحت بين 2% إلى 7% في معظم المناطق، باستثناء المجاز حيث ارتفع سعر القدم المربعة فيها بنسبة 3.1% ليصل إلى 385 درهم. وأشار التقرير إلى أن منطقة المجاز قد واصلت تصدرها لقائمة أكثر المناطق طلباً لاستئجار الشقق في الشارقة، في حين تقدم التعاون أعلى عائد استثماري للشقق السكنية في الإمارة بمعدل يصل إلى 6.9%.

أما بالنسبة للفلل السكنية في الشارقة، فقد برزت منطقة الرحمانية باعتبارها الخيار الأكثر طلباً من قبل المشترين والمستثمرين، في حين ظلت منطقة الشرقان الخيار الأكثر طلباً من قبل المستأجرين. وتقدم الفلل في منطقة براشي أعلى عائد استثمار للمستثمرين بمتوسط يبلغ 7.3%.

عقارات عجمان

شهدت العقارات المعروضة للبيع والإيجار في عجمان توجهات مماثلة لتلك التي سجلها السوق العقاري في الشارقة. وظلت منطقة النعيمية أكثر المناطق المرغوبة من قبل المستأجرين الباحثين عن استئجار الشقق السكنية خلال النصف الأول من عام 2020، الأمر الذي ساهم في استقرار معدلات الإيجارات فيها، في حين شهدت معظم المناطق المعروفة الأخرى في الإمارة مثل عجمان وسط المدينة والراشدية انخفاضات هامشية.

وظل متوسط الإيجار لشقق الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة ثابتاً عند 15 ألف درهم و20 ألف درهم على التوالي في النعيمية، بينما انخفضت الإيجارات السنوية للشقق المكونة من غرفتي نوم بنسبة أقل من 3% لتصل إلى 29 ألف درهم.

ومن ناحية أخرى، استمرت منطقة وسط مدينة عجمان بكونها الخيار المفضل لمعظم مشتري الشقق في عجمان. يذكر أن سعر القدم المربعة فيها قد سجل انخفاضاً طفيفاً من 224 درهماً في النصف الثاني من عام 2019 إلى 214 درهماً في النصف الأول من عام 2020 الجاري. كما شهد سعر القدم المربعة لشراء الشقق في المناطق المعروفة الأخرى في عجمان انخفاضات هامشية تراوحت بين 2% إلى 6%. وكان التغيير الملحوظ الوحيد هو ارتفاع متوسط سعر القدم المربعة في منطقة النعيمية بنسبة 6.8%، ليصل إلى 362 درهم من 339 درهماً. يذكر أن منطقة النعيمية قد شهدت تدفق العديد من المشاريع الجديدة، الأمر الذي جعل منها وجهة مرغوبة لدى العديد من المستثمرين. وبالنظر إلى العائد على الاستثمار للشقق السكنية، توفر جاردن سيتي أفضل خيار للمستثمرين بنسبة 9.8%، والتي تعد من أعلى العوائد على الاستثمار في الدولة.

وبالنظر إلى الفلل السكنية، فقد أشار التقرير إلى تصدر منطقة المويهات لقائمة أكثر المناطق المطلوبة من قبل المستثمرين الراغبين بالشراء خلال النصف الأول من عام 2020، في حين كانت منطقة الروضة الأكثر جذباً للمستأجرين، بينما توفر منطقة الحليو أعلى عائد استثمار بنسبة تصل إلى 6.7% لتوفر بذلك فرصة جيدة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد إيجارية عالية على استثماراتهم.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت: أشارت البيانات التي سجلها موقع بيوت إلى توجه المستثمرين والمستأجرين نحو ترقية مكان سكنهم واختيار عقارات ذات المساحات الأكبر، وذلك خلال الفترة الماضية التي شهدت فرض قيود على التنقل والحركة عبر مختلف إمارات الدولة. ساهم هذا التوجه في تعزيز الأسعار التنافسية وخاصةً في إمارتي الشارقة وعجمان، حيث لا تزال عقارات كلتا الإمارتين تثير اهتمام المستثمرين والمستأجرين بشكل كبير. من ناحية أخرى، يقدم السوق العقاري في الشارقة وعجمان عوائد استثمارية عالية، وذلك حتى مع انخفاض معدلات الإيجار بشكل عام، مما يفتح المجال بدوره للعديد من الفرص الرائعة للمستثمرين المهتمين في تحقيق أرباح على المدى الطويل.