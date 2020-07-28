الشرطة تفرق مسيرة في سيدني.. وفيكتوريا تحذر من تمديد العزل 6 أسابيع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت الشرطة الأسترالية شخصاً واحداً على الأقل، الثلاثاء، وأمرت نحو 50 آخرين بالتفرق، بعدما تجمعوا في سيدني للقيام بمسيرة ضمن احتجاجات حركة (حياة السود مهمة) برغم حظر رسمي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجرت الدعوة إلى المسيرة لتسليط الضوء على وفيات مواطنين من السكان الأصليين كانوا رهن الاحتجاز، في خضم القوة الدافعة التي أحدثتها مسيرات في أنحاء العالم دعماً لعدم التمييز العنصري ورفضاً لوحشية الشرطة، ومضى المنظمون في خطة الاحتجاج رغم تأييد المحاكم للحظر الذي فرضته الشرطة، وتعهدوا بالحفاظ على قيود التباعد الاجتماعي.

ووجه وزير الصحة، جريج هنت مناشدة في اللحظات الأخيرة، لعدم المشاركة في المسيرة، ودعا إلى استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من ذلك لترتيب وقفة احتجاجية صامتة خارج المنازل، وسجلت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، الثلاثاء، ست حالات وفاة بفيروس كورونا، إضافة إلى 384 حالة إصابة جديدة، مقارنة مع رقم قياسي بلغ 532 إصابة في اليوم السابق.

ورصدت الولاية أعلى زيادة يومية في البلاد في الإصابات بفيروس كورونا في اليوم السابق، مما دفع السلطات إلى التحذير من تمديد فترة ستة أسابيع من إجراءات العزل العام في الولاية، وفي المجمل، سجلت أستراليا حوالي 15 ألف حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس و167 وفاة.