تطوير طائرة بدون طيار مستوحاة من أسرع طائر في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طور فريق من الباحثين تصميم طائرة بدون طيار مستوحاة من أسرع طائر في العالم، والتي يمكن استخدامها يوماً ما في عمليات المراقبة وتلقيح الزهور، إذ صممت هذه الطائرة التي يبلغ حجمها 26 جراماً للتحليق والانزلاق، والغوص، مما يجعلها أكثر تنوعاً بكثير من أي طائرة بدون طيار تقليدية.

ووفقاً لموقع صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، قال الدكتور ياو وى تشين، وهو عالم أبحاث من جامعة سنغافورة الوطنية والذي قاد المشروع: على عكس الطائرات الرباعية الشائعة المتطفلة تماماً وليست سريعة الحركة، يمكن استخدام الطائرات بدون طيار المستوحاة بيولوجياً بنجاح كبير فى مجموعة من البيئات.

وأضاف: إن الوزن الخفيف وأجنحة الضرب البطيئة للطائرة تشكل خطراً أقل على الجمهور من الطائرات بدون طيار في حالة وقوع حادث، وتعطي الدفع الكافي وبنوك الطاقة يمكن تعديلها لتحمل حمولات مختلفة اعتماداً على ما هو مطلوب.

يتوقع الباحثون أن يكون الاستخدام التجاري الأول للطائرة بدون طيار في مراقبة حشود كبيرة أو فحص المحاصيل في الحقول.

استند الفريق في تصميم الطائرة بدون طيار إلى السرعة، إذ يمكن للسرعة السريعة أن تفوق الصقر الشاهق في الطيران المستوى، مع قدرتها أيضاً على المناورة.

قال البروفيسور جافان شال، مهندس الطيران من جامعة جنوب أستراليا الذي شارك في المشروع: هناك طائرات موجودة يمكنها الطيران للأمام وللخلف وكذلك الدوران والانزلاق، ولكن حتى الآن، لم يتمكنوا من التحليق أو التسلق، لقد تغلبنا على هذه المشاكل باستخدام نموذجنا الأوّلي.