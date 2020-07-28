ليس موتاً أو إصابة.. «كورونا» يساهم في اختفاء 900 امرأة في بيرو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت سلطات البيرو، الاثنين، فقدان أثر ما يزيد على 900 امرأة وفتاة يخشى أنهن قتلن مُنذ بدء إجراءات الإغلاق لاحتواء وباء كوفيد-19، في بلاد جبال الأنديز الذي يعاني العنف الأسري.

وتقول مسؤولة قسم حقوق المرأة في مكتب «وسيط الجمهورية»، إليانا ريفولار، إن الوباء الذي جمع بين فقدان الوظائف والعزل المنزلي فاقم في غضون ثلاثة أشهر ونصف الشهر من مشكلة العنف الأسري التي كانت تعد مروعة في السابق، مؤكدة أنه خلال فترة الحجر الصحي من 16 مارس/آذار إلى 30 يونيو/حزيران الماضيين، تم الإبلاغ عن فقدان 915 امرأة في البيرو، موضحة أن 70% من المفقودات الـــــ900 هن من القاصرات.

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وأشارت ريفولار إلى أن الوضع في البيرو قاتم بسبب عدم وجود سجل وطني للمفقودين، لذا من الصعب على السلطات تتبع الأزمة، لافتة إلى أنها ستضغط من أجل إنشاء سجل للأشخاص المفقودين، وقبل انتشار الجائحة، كان يتم الإبلاغ عن فقدان خمس نساء في البيرو يومياً، لكن مُنذ الإغلاق، ارتفع العدد إلى ثماني نساء في اليوم.

من جانبه قال رئيس مكتب «وسيط الجمهورية»، والتر جيتيريز لإذاعة «آر بي إس» المحلية: «نحن بحاجة إلى معرفة ما حدث لهن، لكن جماعات حقوق المرأة والمنظمات غير الحكومية تقول، إنه في كثير من الأحيان ترفض الشرطة التحقيق في قضايا العنف الأسري، أو يتم الاستهزاء بالضحايا أو الادعاء بأن المفقودات غادرن منازلهن طوعاً، لكن هذا لا يخفي حقيقة هذه المشكلة في البيرو وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة مثل الاتجار بالبشر والبغاء القسري».

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، احتلت قضية الطالبة الجامعية والناشطة في مجال حقوق المرأة، سولسيريت رودريجيز، عناوين الصحف الرئيسية، ولكن فقط عندما تم العثور على جثتها بعد ثلاث سنوات من اختفائها، وقتلت 166 امرأة العام الماضي في البيرو، كما سُجلت نحو 30 ألف مكالمة للإبلاغ عن عنف منزلي، في المقابل، لم تسلم البيرو من فيروس كورونا، فقد تم تسجيل 384 ألف إصابة و18229 وفاة، وتعد ثالث أكبر دولة متضررة بسبب الفيروس في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل والمكسيك.