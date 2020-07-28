«بالحقن المميتة».. الرئيس الفليبيني يجدد مطالبته بالإعدام في جرائم المخدرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب الرئيس الفليبيني، رودريغو دوتيرتي، الاثنين، بإعدام مرتكبي جرائم المخدرات بواسطة الحقن المميتة، في مسعى جديد لإعادة فرض هذه العقوبة ضمن حربه على المخدرات التي أدت إلى مقتل الآلاف خارج نطاق القضاء.

وفي خطابه حول «حال الأمة» الذي تطرق إلى قضايا كثيرة، اعترف دوتيرتي أيضاً بأن مواجهة الحكومة لفيروس كورونا «لم تكن مثالية»، حيث ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 82 ألفاً والوفيات إلى ألفين، وكان من المتوقع أن يستغل دوتيرتي خطابه السنوي لحض المشرعين على وضع خريطة طريق للتعافي الاقتصادي بعد خسارة الاقتصاد الفليبيني ملايين الوظائف خلال أكثر من أربعة أشهر من الإغلاق، إلا أنه قدّم تفاصيل مقتضبة بهذا الشأن.

وبدلاً من ذلك انتهز «دوتيرتي»، الفرصة مجدداً لدفع الكونجرس الذي يسيطر عليه حلفاؤه لإعادة إقرار عقوبة الإعدام، وهو أحد عهوده الانتخابية التي لم تتحقق حتى الآن، وساهمت بفوزه في انتخابات عام 2016، عندما وعد الناخبين بالتشدد في مكافحة الجريمة.

وتوجه دوتيرتي إلى جمهوره من النواب الذين وضعوا الأقنعة وجلسوا بعيدين عن بعضهم بالقول: أجدد دعوتي لإقرار سريع لقانون يعيد فرض عقوبة الإعدام عن طريق الحقن المميتة على الجرائم المدرجة في قانون المخدرات الخطرة الشامل لعام 2002.

وعقوبة الإعدام ظلت في أساس قانون العقوبات الفليبيني لمدة 300 عام خلال الحكم الاستعماري الإسباني، لكن تم حظرها عام 1987، ليعاد العمل بها بعد ست سنوات قبل أن تلغى مجدداً عام 2006.