شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة بوليفيا تتعافى من كورونا.. والبرازيل تسجل 23384 إصابة جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت رئيسة بوليفيا المؤقتة، جانيني آنييس، الثلاثاء، إنها تعافت من الإصابة بفيروس كورونا وعادت للعمل.
وكتبت على تويتر: أشكركم من صميم قلبي على الحب والدعم خلال مرضي بفيروس كورونا، شعب بوليفيا عائلة عظيمة وسنمضي قدماً، وأصيب بالفيروس عدد من مسؤولي الحكومة ومن بينهم وزيرة الصحة، وحتى الآن سجلت بوليفيا 69429 إصابة بفيروس كورونا و2583 وفاة.
في سياق متصل، بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل، الاثنين 2442375، بينما بلغ عدد الوفيات 87618، إذ واصلت الإصابات الارتفاع في ثاني أكثر دول العالم تضرراً من الجائحة، ورصدت البرازيل 23384 إصابة جديدة و614 وفاة.
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