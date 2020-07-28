وأوضح مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك"، أن وحدات الرصد في الجيش السوري تمكنت من كشف محاولة عناصر التنظيم الهجوم على النقاط العسكرية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع مسلحي التنظيم أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 30 مسلحاً، فيما استشهد عدد من عناصر الجيش أثناء التصدي للهجوم.
© Sputnik . Bassel Shartouh
كما أشار المصدر خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن وحدات الجيش السوري عملت خلال الفترة الماضية على تمشيط معظم هذه المناطق، لكن جغرافية المنطقة التي يوجد بها عدد كبير من الخنادق والوديان تسمح لعناصر تنظيم "داعش" بالاختباء ضمنها، فيما يعتمد الجيش السوري على الطيران الحربي في ضرب هذه التحصينات بين الحين والآخر.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جنود سوريين بهجوم لـ "داعش" بين ريفي حماة وحلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.