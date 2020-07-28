شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 846 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 9 حالات وفاة جديدة لمصابي فيروس كورونا ليبلغ إجمالى عدد الوفيات في السلطنة 402 حالة وفاة.
وأضافت الوزارة - في بيان نشرته وكالة أنباء عمان اليوم الثلاثاء - تسجيل 846 إصابة جديدة بالفيروس منها 771 حالة لعمانيين و75 حالة لغير عمانيين ليصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة في السلطنة 77 ألفا و904 حالات وتماثل 58 ألفا و587 حالة للشفاء.
وأشارت إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 1904 فحوصات وإجمالي عدد الحالات المتواجدة في العناية المركزة بلغ 181 حالة.
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