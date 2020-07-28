شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة استشارى سعودى بكورونا بعد وصفه وضع انتشار الوباء بـ"المقلق".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن قضى عدة أشهر يكافح فيروس كورونا المستجد في السعودية، أصيب استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة، الدكتور نزار باهبري، بوباء كوفيد 19، ودخل أحد مستشفيات المملكة لتلقى العلاج. وفق العربية.

وأشرف باهبرى على علاج مرضى كورونا فى السعودية، كما كان حاضرا بقوة للتوعية في وسائل الإعلام بالمملكة، وكشف الاستشاري باهبري أنه بصحة جيدة إجمالا، ولكن حرارته لم تتراجع منذ 5 أيام، ولذا استلزم الأمر خضوعه للعلاج في مستشفى، وشارك باهبري في علاج أكثر من 513 مريضا بكورونا، ولكن العدوى انتقلت إليه في النهاية.

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وفى حديث له يونيو الماضى وصف باهبرى الوضع المستجد لكورونا في السعودية بـ"المقلق"؛ وذلك بسبب تسجيل ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة التي لم نشهدها منذ بداية الجائحة.وفق صحيفة سبق السعودية ، وفي التفاصيل، أوضح "باهبري" أهمية السيطرة على تفشي وانتشار الوباء من خلال المحافظة على خفض أعداد الوفيات، وأن تكون نسبة الإصابات في كبار السن بمعدل 4٪، ويكون النظام الصحي قادرًا على التعامل مع الحالات الحرجة.

ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، عن تسجيل 1,993 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 268,934.

وبينت أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 43,238 منها 2,126 حرجة. فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 222,936 بعد شفاء 2,613 شخصاً. وبلغت حالات الوفاة 2,760 بعد تسجيل 27 وفاة جديدة.