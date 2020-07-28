شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: 50% من المطاعم السياحية لم تجدد تراخيصها والبعض يعرضها للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مديرة جمعية المطاعم السياحية بالأردن اليانا جعنيني "إن المطاعم تعاني وضعا سيئا بسبب جائحة كورونا”، مؤكدة أن تجديد تراخيص المطاعم السياحية خلال العام الحالي تراجع نحو 50% مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت فى تصريحات نقلها موقع جفرا نيوز الاردنى، إلى أنه منذ بداية العام الحالي وحتى قبل أزمة كورونا جدد نحو 50 % من المطاعم السياحية تراخيصها من أصل 1007 مطعم سياحى جددت ترخيصها خلال العام الماضي، مؤكدة أنه منذ بداية شهر يونيو الماضي جدد 40 مطعما سياحيا تراخيصها فقط.

وأضافت جعنيني أنه رغم صعوبة وضع المطاعم السياحية الذي تعيشه، إلا أنها ما تزال محتفظة بموظفيها منذ بداية الأزمة ولم تقم بتسريح أي موظف وأن الجمعية لم تتلق أي شكوى بهذا الشأن.

وبينت أنه جراء ما تمر به المطاعم السياحية من أزمة مالية مقابل تكاليف التشغيل المرتفعة قام بعضها بعرض المنشأة للبيع تفاديا لزيادة الالتزامات المالية المترتبة عليها.

ويشار إلى أن وزارة السياحة والآثار سمحت أخيرا للمطاعم السياحية بتقديم خدمة "الشيشة" في الشرفات المكشوفة والمعرضة بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي.

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وأبلغت الوزارة في منشور الأربعاء الماضي جمعية المطاعم السياحية وجمعية الفنادق بأنها لا تمانع تقديم خدمة الشيشة بالشرفات، مطالبة الجمعيات بتعميم المنشور على أعضائها.

ودعت جمعية المطاعم السياحية جميع أعضائها، بالتقيد والالتزام بدليل عمل تدابير السلامة والوقاية الصحية في المطاعم باختلاف أنواعها والاشتراطات الخاصة بتقديم خدمة الشيشة في منشآتهم.

ووضعت الاردن مجموعة من المعايير لتصنيف الدول تمهيدا لفتح الاجواء والمطارات بين الدول وعودة حركة السياحة، حيث صنفت الدول إلى ثلاث مناطق خضراء منخفض الخطورة ، وصفراء متوسط الخطورة ، وحمراء خطرة.

وقامت وزيرة السياحة والآثار الاردنية مجد شويكة بعرض تلك المعايير على مجموعة من سفراء دول عربية وآسيوية وأوروبية، حيث استعرضت فى لقاء بهم الإجراءات المتبعة وآلية تصنيف الوضع الوبائي للدول، والسعي لجعلها تصنف الاردن دولة خضراء في تعاملها مع وباء جائحة كورونا المستجد.