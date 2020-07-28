شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية : تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وتماثلت 62 حالة للشفاء.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها الوبائي - حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الثلاثاء، أنه بذلك يرتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 11496، والوفيات إلى 725، فيما بلغت جملة المتعافين 6001 متعاف.
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