شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس: بطالة الشباب أعلى خمسة أضعاف الظاهرة بين البالغين بالمنطقة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بأن الشباب في المنطقة العربية يعانون من معدلات بطالة مرتفعة تتخطى البالغين بنسب كبيرة، وغرد جوتيريس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "يواجه الشباب في المنطقة العربية معدلات بطالة أعلى بخمس مرات من البالغين. بالفرص والاستثمارات المناسبة في التعليم ، يمكن للشباب العربي - الذي أصبح الآن أكبر فئة عمرية في المنطقة - أن يكون أكبر أصوله".



امين الامم المتحدة على تويتر

وكان قد أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن البنية التحتية القوية أساس كل مجتمع ناجح وأزمة كورونا تهدد التقدم المحرز في هذا المجال ولابد من تخطيها ببناء صناعات مستدامة، وقال جوتيريس على حسابه بموقع "تويتر": "البنية التحتية القوية والمرنة هي أساس كل مجتمع ناجح. بينما يهدد COVID19 بعكس التقدم المحرز في تحقيق الأهداف العالمية، يجب أن نتجاوز الإجراءات قصيرة المدى وأن نركز على بناء صناعات مستدامة وتعزيز الابتكار".

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وفي وقت سابق، طالب أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، المجتمع الدولي بأن يكون صادق مع نفسه في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وغرد جوتيريس عبر حسابه بموقع "تويتر": "نحن بحاجة إلى أن نكون صادقين مع أنفسنا. إن أزمة COVID19 لها آثار مدمرة بسبب إخفاقاتنا الماضية والحالية. لكن يمكننا أن نقلب هذا. نحن بحاجة إلى حلول ملموسة وجريئة وقابلة للتنفيذ مستوحاة من الأهداف العالمية".

كما طالب أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بضرورة التعهد والالتزام بتوفير حماية أفضل للعاملين في مجال الرعاية الصحية من الأطباء والممرضين أمام فيروس كورونا المستجد، فضلا عن توفير حياة تتمتع بمزيد من الرفاهية لهم، مؤكدا أنهم ما زالوا يعملون في ظروف خطيرة وفقد الكثير حياتهم خلال مواجهة المرض.

ووجه أنطونيو جوتيريس، الشكر للعاملين الصحين في رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "أرغب في مشاركة امتناني العميق مع الموظفين العموميين على الخطوط الأمامية لـ COVID19. يعمل الكثير منهم في ظروف خطرة. وفقد آخرون حياتهم للأسف. بينما نكرم هؤلاء العمال الأساسيين، يجب علينا أيضًا الالتزام بحماية أفضل واستثمارهم في رفاههم".