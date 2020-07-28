شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى العربى بنسبة 5.7% نتيجة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الأمم المتحدة، انكماشا بنسبة 5.7 % فى الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية، نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مع تراجع اقتصاديات بعض بلدان الصراعات بنسبة تصل إلى 13%، بما يعادل خسائر بقيمة 152 مليار دولار.

ونوهت الأمم المتحدة - فى تقرير لها بعنوان "كوفيد 19 والمنطقة العربية: فرصة لإعادة البناء على نحو أفضل" - إلى انضمام 3ر14 مليون شخص إلى صفوف الفقراء ليرتفع عدد هؤلاء إلى أكثر من 115 مليون نسمة، أى ربع سكان المنطقة العربية البالغ 436 مليون نسمة.

وتابع التقرير، أن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى خسارة الدول العربية ما يعادل 17 مليون وظيفة بدوام كامل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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كما حذر التقرير من أن استمرار الصراعات المسلحة فى بعض المناطق العربية يؤدى إلى تكبيل قدرة القطاع الصحى على الاستجابة للجائحة، وتدمير بنية الرعاية الصحية الأساسية.

غير أن التقرير، اعتبر أن التصدى لأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يمثل فرصة لمعالجة بعض مكامن الضعف الهيكلية التى طال أمدها، ولإعادة البناء على نحو أفضل بما يتسق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك من خلال دعم السلطات المحلية، وتوطيد القيم الديمقراطية وصون حقوق الإنسان وتحقيق السلام وإدامته، والنهوض بقدرات الفئات المعرضة للمخاطر وتوطيد إصلاحات نظم الحماية الاجتماعية من أجل تحقيق مزيد من العدالة والشمول.