شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الاحتلال الإسرائيلى يحلق بكثافة فى الأجواء اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل طيران الاحتلال الإسرائيلى، انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية، من خلال الطلعات الجوية المكثفة التى ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية، خارقا بشكل متعمد قرار مجلس الأمن رقم 1701، وأفادت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية حلقت فى أجواء المتن بجبل لبنان على علو متوسط .

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، كما حلقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية بشكل كثيف فوق منطقة جزين بجنوب لبنان وعلى علو متوسط .

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ونفذت المقاتلات الإسرائيلية، غارات وهمية فى أجواء مرجعيون بجنوب لبنان على علو منخفض ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضى المحتلة.