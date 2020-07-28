شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد السياحة فى تونس: النشاط السياحى سيسجل تراجعا بنسبة 80% بحلول ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مرصد السياحة فى تونس عفيف كشك ان النشاط السياحي، سيسجل فى ديسمبر 2020، تراجعا بنسبة 80% مقارنة بالعام الماضى، مؤكدا ان "وضعية القطاع السياحي صعبة، ويواجه وضعا كارثيا بالفعل لاسباب تخرج عن نطاق السّياحة التونسية".

وأوضح رئيس المرصد فى تصريحات نقلتها وكالة تونس افريقيا للانباء "كنا في البداية، خلال مرحلة التعاطي مع وباء كوفيد -19، متفائلين جدّا لكن مع تواصل تفشي الوباء، بتنا اكثر تشاؤما".

وأشار إلى ان السوق الجزائرية، وهي اول سوق بالنسبة لتونس، شهدت تفش كبير للعدوى، أما الاسواق الاخرى لاوروبا الشرقية، واولها السوق الروسية فهي في القائمة الحمراء اما الاسواق الاخرى مثل التشيكية والمجرية فهي في القائمة البرتقالية، حتى بالنسبة لبقية الاسواق الاوروبية، وان كان بعضها في القائمة الخضراء بالنسبة لتونس فان العكس ليس صحيحا، باعتبار ان بلدا مثل بلجيكا يصنف تونس ضمن المناطق الحمراء.

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ولفت رئيس مرصد السياحة إلى ان تونس تتمتع بعدد من المزايا التاريخة والجغرافية الدائمة، كما انها تتواجد امام عدد لا باس به من الاسواق المحتملة التي تحتاج الى الترفيه وهي تعد ارضا مثلى ذلك انها تاتي في وسط المتوسط وقريبة من اوروبا، ويتوجب عليها استغلال مزاياها والتاقلم مع هذه الازمة العالمية وهنا يبرز الدور الهام للمهنيين".

وشدد كشك على ضرورة تضامن مهنيي القطاع والعمل على تسويق المنتج السياحى التونسى بأسعار أكثر تفاضلية ومواجهة السوق الاجنبية والمنافسة من جهة اخرى، ويتيعن اثر ذلك تسويق المنتج السياحي باساليب تواصل جديدة تعتمد على التكنولوجيات الحديثة.

ويعيش قطاع الفنادق وضع صعب اثر انخفاض الحركة الوافدة ولا سيما الجزائريين والليبيين والتونسيين المقيمين بالخارج، فقد بلغ الوافدين على الحدود سنة 2019 نسبة 68%.