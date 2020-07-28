شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الإمارات: مسبار الأمل نموذجا مميزا للشراكة بين الإمارات واليابان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن "مسبار الأمل" يشكل نموذجا مميزا للشراكة الاستراتيجية بين الإمارات واليابان، وما شهدته العلاقات بين البلدين من تطور مستمر وقفزات نوعية في المجالات كافة.
واستعرض وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيغى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية المتميزة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتكنولوجيا والمشاريع المتقدمة والطاقة.
كما بحثا مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وجهود البلدين لاحتواء تداعياته، وأهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات العلمية وتطبيق الممارسات الصحية المتطورة لاحتواء "كوفيد - 19"، مشيرين إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي المشترك من أجل احتواء تداعيات الجائحة وكذلك دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.
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