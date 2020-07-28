شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد إغلاق بلدية "يعبد" الفلسطينية لمدة 48 ساعة لتفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محافظ جنين الفلسطينية اللواء أكرم الرجوب، إنه تقرر تمديد إغلاق بلدة يعبد جنوب غرب محافظة جنين لمدة 48 ساعة، بدءا من صباح اليوم الثلاثاء، وحتى صباح بعد غد الخميس الموافق 30 يوليو الجاري ، بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأضاف الرجوب - في بيان صحفي، نشرته وكالة أنباء فلسطين/وفا/ اليوم - أن القرار يأتي بعد تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلدة، إضافة إلى تسجيل ثلاث إصابات في بلدات برقين وعرابة وصير، مشيرا إلى أن إغلاق (يعبد) يأتي لغايات الطب الوقائي، وإجراء الفحوص اللازمة.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتنفيذ مقتضيات هذا القرار، ومساندة فرق الطب الوقائي؛ لتحديد الخريطة الوبائية للمخالطين، وإجراء الفحوص اللازمة.

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