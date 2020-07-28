لبنان يحذر من "الانزلاق نحو الأسوأ" جراء تصعيد إسرائيلي

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

حذر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الثلاثاء، من "الانزلاق نحو الأسوأ" جراء "تصعيد عسكري خطير" من إسرائيل ضد بلاده.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت، لبحث المستجدات الأمنية في البلاد.

وقال دياب، في كلمته التي نشر مضمونها عبر حسابه على تويتر: "أدعو إلى الحذر خلال الأيام القادمة، أنني متخوف من انزلاق الأمور للأسوأ، في ظل التوتر الشديد على حدودنا".

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وأضاف: "إسرائيل اعتدت على سيادة لبنان مجددا، وخرقت القرار 1701 عبر تصعيد عسكري خطير".

والإثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة من "حزب الله" للتسلل عبر حدود لبنان، وهو ما نفاه الحزب.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن إسرائيل أطلقت عشرات القذائف على منطقة "مزارع شبعا" المتنازع عليها بدعوى التصدي لمحاولة التسلل المزعومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.