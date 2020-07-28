الجيش التركي يحيد 3 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة / أحمد سرتان أوصول / الخليج 365
حيدت قوات الجيش التركي ثلاثة عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، شمالي العراق.
وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان، الثلاثاء، أن وحدات المغاوير (الكوماندوز) حيدت 3 إرهابيين من "بي كا كا" في إطار عملية "مخلب النمر" المتواصلة بنجاح، شمالي العراق.
وفي 17 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.
وتعتبر هذه العملية، الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت في 15 يونيو.
يذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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