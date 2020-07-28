برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف شاغرة

كشف برنامج العمل عن بعد عن توفر وظائف شاغرة للعمل عن بُعد بمسميات (كاتب إداري، كاتبة مدخلة بيانات، مندوبة مبيعات).

ودعا البرنامج الراغبين في التقدم على الوظائف زيارة بوابة العمل عن بعد، ثم الضغط على إيقونة التسجيل المتعلقة بالباحث عن العمل، وإنشاء الحساب الإلكتروني في البوابة، وتحميل السيرة الذاتية.

وأكد البرنامج أنه بمجرد تحميل السيرة الذاتية يمكن للفرد التقدم على الوظيفة، مشيراً إلى أن التقديم متاح على الرابط التالي : اضغط هنا .