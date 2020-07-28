شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: اليوم ذروة الحالة الممطرة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً شديدة الحرارة نهاراً على عددٍ من المناطق وهطول أمطار متفاوتة على مناطق أخرى.

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وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، ذروة الحالة الممطرة متوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة إلى غزيرة وسيول على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجازان وعسير والباحة ونجران.

وأضاف: هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من تبوك والجوف والشمالية وحائل، وأجزاءٍ من غرب منطقة الرياض وجنوبها.

وتابع: متوقع أجواء شديدة الحرارة نهاراً على شمال ووسط وشرق المملكة وحار أول الليل معتدل آخر الليل وباقي المناطق حول معدلاتها الطبيعة.