شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «الأمن العام» يكشف عن أعداد المخالفين لتعليمات الحج هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اكتمال المنظومة الأمنية لخدمة الحجاج.

وأضاف “الحربي” وفقاً لـ”المدينة”، أنه تم رصد ١٤ شخصاً من جنسيات متعددة مخالفين للتعليمات الصادرة بشأن موسم حج هذا العام، تم التعامل معهم بفرض العقوبات عليهم.

وأوضح أن القوات الأمنية تولي سلامة حجاج بيت الله الحرام وصحتهم أهمية قصوى، وكذلك كل من يعمل على خدمة ضيوف الرحمن.

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وفيما يتعلق بالظروف المناخية وكيفية التعامل معها لفت إلى أن رجال الأمن لديهم الخبرة الكافية لتمكنهم من إدارة أي حدث وليس هناك أي هاجس أمني.