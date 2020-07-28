شكرا لقرائتكم خبر عن خلال عام واحد.. 35% من عينات المنتجات غير مطابقة لـ«المواصفات والمقاييس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن نسبة عينات المنتجات الغير مطابقة التي فحصتها مختبرات الهيئة خلال عام 2019.

وقالت “المواصفات والمقاييس” إنه تم إجراء فحوصات لـ 7.816 عينة لمختلف أنواع المنتجات خلال العام 2019 بمختبرات الهيئة، حيث تبين أن 2.751 عينة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، تشكل ما نسبته 35% من إجمالي عينات المنتجات المفحوصة خلال العام، بحسب “الوطن”.

كما استقبلت مختبرات كفاءة الطاقة والمنتجات الكهربائية 2.113 عينة خلال نفس الفترة، وكانت العينات غير المطابقة 822 وذلك بنسبة 40 %، بينما بلغ عدد العينات الواردة إلى مختبرات المواد العامة والنسيج 1.758 وكانت العينات غير المطابقة 772 بنسبة 40 %.