تعرف على المميزات الجديدة في تحديث تيليجرام 6.3

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأ التحديث رقم 6.3 من تطبيق التراسل المحبوب تيليجرام في الوصول اليوم لمختلف المنصّات، والتحديث الجديد يوفّر عدد من المميزات الرائعة والتي تبدأ مع زيادة المساحة القصوى للملفات التي يتم إرسالها أو حفظها على تيليجرام ليكون 2 جيجابايت بدلًا من 1.5 جيجابايت.



التحديث الجديد سيتيح لك أيضًا أن تضع فيديو مكان صورتك الشخصية على تيليجرام! وهو الذي سيظهر ويتحرّك بشكل تلقائي عندما يدخل أي شخص ملفك الشخصي، في حين أنه لن يظهر في المحادثات والاماكن الأخرى لمنع استهلاك البيانات عند الطرف الآخر، لذلك سيكون بإمكانك تحديد إطار (جزء ثابت من الفيديو) ليُعرض كصورة شخصية:

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إضافة إلى ذلك وضمن إعدادات تحرير الصور والفيديو التي يتيحها تيليجرام سيكون بإمكانك الآن أن تتحكم في درجة نعومة الصورة وخصوصًا الصور التي تضم الوجه -أو البشرة- وهي صور يظهر فيها هذا التأثير ويكون له أهمية كبيرة:

أيضًا وبعد التحديث الجديد سيكون بوسعك أن ترى صورة مصغّرة في قائمة المحادثات للصورة التي أرسلها لك أحدهم، وفي السابق كان لا يُمكنك ذلك وكانت الرسالة لا تضم سوى كلمة “Photo/صورة” دون عرض مصغّر.

التحديث الجديد سيتيح أيضًا ميزة فلترة الرسائل، وببساطة فهذه الميزة ستتيح لك أن تجعل تيليجرام ينقل المحادثات غير الهامة للأرشيف بشكل تلقائي، وهي المحادثات التي لا تستمر طويلًا وتتم بينك وبين شخص غير مسجّل على هاتفك كجهة إتصال.

من ناحية أخرى فقد أضاف تيليجرام 6.3 تحسينات على طريقة عرض الملفات الصوتية على أندرويد خصيصًا إلى جانب إمكانية تدوير Rotate الفيديو أثناء تعديله داخل تيليجرام.