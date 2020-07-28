وقال حميدتي، في مخاطبة خلال حفل لبدء تصدير طنين من الذهب وتدشين "بورصة الذهب السودانية"، إن هناك جهات تعمل على تعطيل مسيرة الاقتصاد السوداني، وتضع العقبات أمام مساعيه من أجل نهوض البلاد، وما أطلق عليها "المافيا" التي تعمل على خفض سعر الجنيه السوداني، وتشتري العملات الأجنبية بأي سعر.
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ويترأس حميدتي لجنة الطوارئ الاقتصادية التي تكونت في مارس/ آذار الماضي، ويعاونه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رئيسا مناوبا، وعضوية عدد من كبار المسؤولين والوزراء، بهدف استعادة عافية اقتصاد البلاد.
وزعم حميدتي تلقيه تهديدات بالتصفية من تلك المجموعات التي اتهمها بالعمل على تدمير البلاد، متعهدا بالوقوف أمامها ومحاربتها مهما كانت النتائج.
وهاجم حميدتي منتقدي رئاسته للجنة الاقتصادية، واصفا إياهم بالمحبطين والمثبطين، مضيفا "يقولون هذا ليس شغلنا، وأنا أتيت لمساعدتهم. من الحريص على الحكومة؟ من يسبنا أم الذي يعمل على رفع سعر صرف الجنيه ولا يريد للحكومة السقوط؟ لم نأت لدعم أحزاب أو جهات؛ وهدفنا حماية البلد من الانهيار".
ودعا نائب رئيس مجلس السيادة لتوحيد الصف الوطني من أجل الحرب على الفساد.
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي: هناك مافيا تسعى لتدمير السودان هددت بتصفيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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