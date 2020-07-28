© REUTERS / Handout .
واطمأن رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين، فيما أكد ولي العهد السعودي "حرص المملكة على أمن العراق الشقيق واستقراره، وعلى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات".
وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن الخميس الماضي، أن الملك سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار، لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت بالنجاح، وأضاف أن "الملك سلمان سيمضي بعض الوقت في المستشفى، حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".
كانت هذه تفاصيل خبر ابن سلمان يتلقى اتصالا من الكاظمي ويتحدث عن العلاقات بين السعودية والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.