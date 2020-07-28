ابن سلمان يتلقى اتصالا من الكاظمي ويتحدث عن العلاقات بين السعودية والعراق

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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي تلقى اتصالاً هاتفياً، مساء أمس الاثنين، من مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي".

واطمأن رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين، فيما أكد ولي العهد السعودي "حرص المملكة على أمن العراق الشقيق واستقراره، وعلى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات".

وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن الخميس الماضي، أن الملك سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار، لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت بالنجاح، وأضاف أن "الملك سلمان سيمضي بعض الوقت في المستشفى، حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".