وزيرا خارجية الإمارات وأرمينيا يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، ومنها المجال الصحي والتجاري.
وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان وفقا لوكالة أنباء الإمارات /وام/ اليوم الثلاثاء، أن المباحثات تناولت أيضا مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتطورات جائحة فيروس كورونا المستجد، وتدابير البلدين وجهودهما لاحتواء تداعياته.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وأرمينيا وما تشهده مجالات التعاون المشترك من تطور ونمو مستمرين.
من جانبه.. أشاد وزير خارجية أرمينيا بما يجمع البلدين من علاقات متميزة وتعاون مشترك في المجالات كافة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق القائم من أجل احتواء تداعيات جائحة كورونا.
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