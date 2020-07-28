القبس الكويتية : مصرع عامل مصرى صعقا بالكهرباء أثناء العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
لقى مصرى فى الكويت حتفه جراء صعقة كهربائية وهو يقوم بعمله في إحدى المحطات الكائنة في منطقة المطلاع وفق الراى .
وقال مصدر أمني، وفق الصحيفة الكويتية، إن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً عن تعرض وافد لصعق كهربائي في مشروع المطلاع السكني، فانتقل رجال الأمن والمسعفون إلى المكان، حيث وجدوه ملقى على الأرض، وبعد فحصه اتضح أنه توفي متأثراً بإصابته، وتم استدعاء الأدلة الجنائية، لنقل الجثة إلى الطب الشرعي.
وتابع المصدر بالتحقيق تبيّن أن المتوفى من الجنسية المصرية، ومن مواليد 1990، وكان يقوم بصيانة إحدى المحطات الكهربائية، وسمع أصحابه صوت صراخه، وسجلت قضية وفاة أحيلت إلى التحقيق.
وكان عامل مصرى لقى حتفه أيضا فى منطقة صباح السالم نتيجة ماس كهربائي في أثناء قيامه مع زملائة بالعمل في صيانة أعمال الكهرباء في إحدى المناطق السكنية ، ونم التواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، والتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث وتم نقل الجثمان للقاهرة.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت ، كشف عن أن المتوفى لقي حتفه بفعل ماس كهربائي تعرض له في منطقة صباح السالم.
وقال : إن عمليات وزارة الداخلية الكويتية كانت قد تلقت بلاغاً عن تعرض وافد من الجنسية المصرية لماس كهربائي أثناء قيامه مع رفاقه بالعمل في صيانة أعمال الكهرباء وعند توجه رجال الأمن والمسعفين إلى الموقع، وبعد فحص الشخص اتضح أنه لقي حتفه، متأثراً بإصابته، وتم استدعاء الأدلة الجنائية لنقل الجثة إلى الطب الشرعي، وإبلاغ النيابة، وتقرر تسجيل قضية قتل بالخطأ .
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