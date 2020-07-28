شكرا لقرائتكم خبر عن القبس الكويتية : مصرع عامل مصرى صعقا بالكهرباء أثناء العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لقى مصرى فى الكويت حتفه جراء صعقة كهربائية وهو يقوم بعمله في إحدى المحطات الكائنة في منطقة المطلاع وفق الراى .



وقال مصدر أمني، وفق الصحيفة الكويتية، إن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً عن تعرض وافد لصعق كهربائي في مشروع المطلاع السكني، فانتقل رجال الأمن والمسعفون إلى المكان، حيث وجدوه ملقى على الأرض، وبعد فحصه اتضح أنه توفي متأثراً بإصابته، وتم استدعاء الأدلة الجنائية، لنقل الجثة إلى الطب الشرعي.



وتابع المصدر بالتحقيق تبيّن أن المتوفى من الجنسية المصرية، ومن مواليد 1990، وكان يقوم بصيانة إحدى المحطات الكهربائية، وسمع أصحابه صوت صراخه، وسجلت قضية وفاة أحيلت إلى التحقيق.

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وكان عامل مصرى لقى حتفه أيضا فى منطقة صباح السالم نتيجة ماس كهربائي في أثناء قيامه مع زملائة بالعمل في صيانة أعمال الكهرباء في إحدى المناطق السكنية ، ونم التواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، والتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث وتم نقل الجثمان للقاهرة.