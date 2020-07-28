شكرا لقرائتكم خبر عن حسان دياب: إسرائيل اعتدت على سيادة لبنان مجددا أمس عبر تصعيد عسكرى خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب على تويتر، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل اعتدت على سيادة لبنان مجددا أمس عبر تصعيد عسكري خطير. Advertisements وكانت الحدود الإسرائيلة اللبنانية قد شهدت مناوشات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله، ونفى حزب الله تنفيذه لأى محاولة تسلل لإسرائيل، وهو ما أكدت إسرائيل أنه غير صحيح، وأن لديها الوثائق على محاولة الاختراق من قبل حزب الله. ودعا رئيس وزراء لبنان للحذر في الأيام المقبلة في ظل التوتر الشديد على الحدود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسان دياب: إسرائيل اعتدت على سيادة لبنان مجددا أمس عبر تصعيد عسكرى خطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.