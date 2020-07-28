شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وحارا فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا غائما جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار فيما تميل درجات الحراة للارتفاع يوم الأربعاء والخميس والجمعة.

وأشار المركز - في تقرير حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الثلاثاء إلى السبت - إلى أن الطقس غدا سيكون غائما جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا وفرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة نهارا، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس يوم " الأربعاء " غائما جزئيا أحيانا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا واحتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة

للغبار نهارا، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما طقس الخميس فسيكون صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا وفرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر وارتفاع في درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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ويكون طقس " الجمعة " حارا ومغبرا وغائما جزئيا أحيانا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا واحتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س، فيما يكون البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا نهارا في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.

ويشهد يوم " السبت " طقسا مغبرا وغائما جزئيا أحيانا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا وفرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وعلى بعض المناطق الجنوبية الشرقية والغربية بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل

إلى 42 كم/س، فيما يكون البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا نهارا في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.

البحرين:

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون حارًا، و يكون رطبًا وغائمًا جزئيًا أحيانًا.

الرياح:جنوبية شرقية إلى شرقية من 5 الى 10 عقد وتصل من 10 الى 15 عقدة احياناً.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام .

درجة الحرارة: العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 33 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 30%.