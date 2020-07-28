شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفوز بجائزة عالمية للأنظمة الجيومكانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الإماراتية، إنجازا جديدا بفوزها بجائزة خاصّة ضمن فئة الإنجاز المتميز في مؤتمر "ESRI " العالمي 2020.

ووفقا لصحيفة العين الإماراتية، يعد مؤتمر "ESRI " العالمي أكبر ملتقى دولي لمستخدمي وخبراء نظم وحلول المعلومات الجغرافية والمنصات الجيومكانية الرقمية.

وتمنح هذه الجائزة للمنصات الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم تقديرا من المؤتمر للجهود المتميزة في مجال استخدام وتطوير تقنيات الأنظمة الجيومكانية.

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وتأتي أهمية فوز الهيئة الإماراتية بهذه الجائزة من حجم المنافسة الكبيرة التي شهدتها هذه الفئة حيث تم تقييم أكثر من 100 ألف ملف لجهات حكومية وخاصة من مختلف أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى الجائزة تم خلال المؤتمر إبراز الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة الإماراتية في هذا المجال من خلال عرض تجربتها الرائدة وتسليط الضوء على مساهماتها في مجال تطوير عمل المنصات الجيومكانية الرقمية واستعراض ممارسة الهيئة في توظيف تقنيات الذكاء الصناعي في قطاع الإحصاء، وأهداف التنمية المستدامة.

كما تم عرض لقطات للمنصات التي طورتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وذلك خلال الحفل الافتراضي لتوزيع الجوائز الذي شهده 86.482 ألف من كبار صناع القرار والخبراء الدوليين في هذا المجال من 180 دولة حول العالم بالإضافة إلى ممثلي الجهات المشاركة في المنافسة.