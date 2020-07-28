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التسرع في الحكم صفة ملازمة لكثير من الناس (خُلق الإنسان من عجل ..)
ففي أحيان كثيرة يتصور بعض الأشخاص الأشياء من زاوية واحدة ….
ويحكم عليها من هذه الزاوية…..
ثم يقوم بإصدار تعميم نهائي برقم وتاريخ عن هذا الشيء !!!!
ويكون هذا التعميم ملزم التنفيذ ولايقبل التراجع .!!
ماهذه النظرة القاصرة ؟
فالنظرة من زاوية واحدة لا تكفي لتكتشف لنا الحقيقة كاملة ولا يعطينا الحق في الحكم على أي شيء حكماً نهائياً غير قابل للتفاوض !!!!!
إن تنويع زوايا النظر لأي موضوع والبحث عن زوايا أخرى له للحكم عليه مطلب حتمي وهي مفتاح لحل الكثير من مشاكل التسرع والعجلة ومرحلة تأنيب الضمير ……..
فلا تنظر للأشياء من زاوية واحدة وتخنق نفسك فيها…..
بل يجب أن تطلق نظرك لاكتشاف جميع الزوايا الظاهرة لك والخفية لهذه الأشياء حتى تعزز السلوك الإيجابي لديك في إعطاء كل ذي حق حقه ولتسعد في حياتك…
فتنويع زوايا النظر يوسِّع مدارك الإنسان وتصوراته للحياة بصورة إيجابية
خاتمة :
اطلق الأنظار….
لتكشف ماوراء الستار
بقلم : مسلط البقمي
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