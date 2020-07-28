شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» توضح 3 مخالفات ترتكبها المنشآت التجارية تستدعى الإبلاغ عنها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أبرز مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ لوزارة التجارة عن طريق منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت الهيئة في “إنفوجراف” نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، 3 مخالفات ترتكبها المنشآت التجارية عند تحصيل ضريبة القيمة المضافة تستدعي تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة. وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى أن المخالفات التي ترتكبها تتضمن الحالات التالية:- Advertisements –اختلاف السعر بين الرف والفاتورة. –الامتناع عن البيع. –إصدار فاتورة بغير اللغة العربية.

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