شكرا لقرائتكم خبر عن ما أقصى مدة لتسجيل الموظف الجديد بنظام التأمينات؟.. «المؤسسة» توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أقصى مدة لتسجيل الموظف الجديد بالمنشأة في نظام التأمينات.
وأكدت “التأمينات” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” أنه يجب تسجيل المشترك فور بدء علاقة العمل وبحد أقصى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لبدء علاقة العمل.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أكدت في وقت سابق أن عدم تسجيل أصحاب الأعمال العاملين لديهم في نظام التأمينات الاجتماعية يُعد مخالفة يترتب عليها فرض غرامة مالية، مضيفة أن تسجيل مشترك بدون علاقة عمل مخالف لنظام التأمينات الاجتماعية.
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