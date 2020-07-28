«تداول» تكشف أعداد أسهم «أرامكو» المجانية الموزعة على المستثمرين الأفراد

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت بيانات رسمية صادرة من شركة السوق المالية (تداول)، أن إجمالي الأسهم المجانية التي وزعتها شركة أرامكو على المستثمرين السعوديين الأفراد بداية هذا الأسبوع بلغت نحو 60 مليون سهم.
ووفقاً لـ”عكاظ”، أعلنت «تداول» أمس (الإثنين)، أن إجمالي ملكية المملكة من أسهم أرامكو قبل تاريخ 26 مايو نحو 98.21% من أسهم أرامكو، تعادل قيمتها نحو 196.42 مليار سهم.
في المقابل تراجعت النسبة المتملكة للدولة في أسهم الشركة إلى 98.18%، تعادل قيمتها 196.36 مليار سهم، بتراجع نسبته 0.03%، بمعادل تناقص ملكية الحكومة في أسهم الشركة بقيمة 60 مليون سهم، تم إدراجها (السبت) الماضي في محافظ المستثمرين الأفراد.
ووفقا للإغلاق الأخير لسعر سهم أرامكو عند مستوى 32.95 ريال، فإن القيمة السوقية لأسهم أرامكو الموزعة مجانا على الأفراد السعوديين بلغت نحو 1.977 مليار ريال.
وكانت شركة أرامكو طرحت 1.5% من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المحلية، بطرحها 3 مليارات سهم للاكتتاب، منها مليار سهم للأفراد، ومليارا سهم للشركات.
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